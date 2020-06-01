В МИД прокомментировали заявления о причастности РФ к протестам в США

13:18
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые высказывания о причастности России к беспорядкам в США являются не чем иным, как провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление стало ответом на предположение бывшего советника американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности Москвы к протестам в Америке. Народные волнения там начались после того, как полицейский фактически задушил подозреваемого в преступлении.
Захарова заявила, что ранее американские политики уже использовали тактику обвинения России в собственных бедах.
"Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку", – высказалась представитель МИД РФ.
По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, понимающие американцы разберутся, что подобные заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщает RT.
"Честно говоря, несусветная глупость. Все-таки это политик с большим стажем, как можно такие вещи говорить? Сваливать все, что плохое происходит в Америке, на Россию, это становится даже неприлично. Я думаю, что зрелые, грамотные американцы, конечно, в этом разберутся", – заявил сенатор.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что информация о причастности РФ к протестам в США является недостоверной. Политик сослался на происходящее как на антироссийскую кампанию.
Акции протеста после гибели афроамериканца продолжаются в США
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