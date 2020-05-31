РФ выразила протест Госдепу из-за инцидента с журналистом РИА Новости

31 мая, 23:59
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российское посольство в Вашингтоне направило в Государственный департамент ноту протеста. Поводом стал инцидент, который произошел с российским корреспондентом РИА Новости, сказал агентству глава дипломатической миссии Анатолий Антонов.
По его словам, российский журналист, а также другие представители американских СМИ, были подвержены недопустимому обращению со стороны полиции. "Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", – подчеркнули в дипмиссии.
При этом Антонов обратил внимание, что посольство потребовало тщательной проверки произошедшего инцидента.
Ранее стало известно, что корреспондент РИА Новости показал удостоверение сотрудникам правопорядка. Когда он собирался сесть в машину, чтобы уехать, к нему подошел другой офицер. Посмотрев на удостоверение, полицейский, ничего не говоря, пустил струю спрея и ему в лицо.
В Соединенных Штатах смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала протесты на улицах и в Сети. Мирные демонстрации переросли в беспорядки. Так, Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства".
В США тысячи людей вышли на улицы с лозунгом "Я не могу дышать"
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