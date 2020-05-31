Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против собкора РИА Новости

09:04
Фото: ТАСС/John Minchillo/AP
Полиция американского города Миннеаполис целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.
ЧП произошло уже после разгона акции протеста. Как уточняется, съемочная группа телеканала VICE из четырех человек и российский корреспондент оказались на территории заправочной станции в районе беспорядков. Когда протестующих разогнали, бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться там.
Как передает РИА Новости, на станции остались журналисты и владельцы заправки. Все они находились на улице, не выходя за ограждение. После этого на дорогу выехал микроавтобус с полицией, которая сходу открыла огонь резиновыми пулями. Услышав, что там пресса, полиция остановила стрельбу, но потребовала от всех войти в здание.
Журналисты опустились на колени, показывав свои удостоверения, и несмотря на это, полицейский распылил слезоточивый спрей из баллончика в лицо одному из членов съемочной группы.
Корреспондент РИА Новости также показал удостоверение правоохранителям. Когда он собирался сесть в машину, чтобы уехать, к нему подошел другой офицер. Посмотрев на удостоверение, полицейский, ничего не говоря, пустил струю спрея и ему в лицо.
В США смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала протесты на улицах и в Сети. Мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Дональд Трамп поручил ускорить расследование этого инцидента.
Полиция в США задержала в ходе беспорядков по меньшей мере 1,4 тысячи человек в 17 городах. По информации американских СМИ, реальное число задержанных может быть еще выше.
Власти Миннеаполиса, где все началось, ввели в городе режим ЧС. Мэр города попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.
Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.
Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.
На произошедшее также отреагировали деятели искусства, среди них режиссер Джим Джармуш и Сара Джессика Паркер, известная по сериалу "Секс в большом городе". Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала смерть задержанного преступлением. На акции протеста вышли сотни жителей Миннеаполиса.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства" и пообещал взять ситуацию с беспорядками под контроль, если город не справится с этим самостоятельно.
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