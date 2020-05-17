Более 10 человек пострадало при стрельбе в Луизиане

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Не менее 13 человек получили ранения при стрельбе на поминальной службе в штате Луизиана. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

Согласно предварительным данным, в городе Богалуса к северо-востоку от Нового Орлеана неизвестный устроил стрельбу. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

На место прибыли правоохранительные органы, начато расследование. Подозреваемого еще не задержали, причина вооруженного конфликта выясняется.

В конце февраля неизвестный открыл стрельбу в пивоварне в США.