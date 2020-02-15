Неизвестный открыл стрельбу в Калининграде

Фото: телеграм-канал “Москва 24”

Неизвестный в Калининграде открыл стрельбу по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Жертвами стала семейная пара. Их сын-подросток ранен, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Баранова, рядом с Центральным рынком. По словам очевидцев, сам стрелок попытался покончить с собой. Его доставили в медучреждение.

Мужчина в Калиниграде застрелил семейную пару и ранил их ребенка



Ранее неизвестные устроили стрельбу по машинам в автосалоне на Рязанском проспекте, доме 7д. Там располагается "Инком-авто".

Повреждения получили пять автомобилей. Из людей никто не пострадал.