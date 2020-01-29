Мужчина в Подмосковье устроил стрельбу в честь своего дня рождения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковных Люберцах мужчину, устроившего стрельбу из охолощенного автомата возле автобусной остановки, сообщает Агентство "Москва".

Правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина решил пострелять в честь своего дня рождения. Выстрелы он производил светозвуковыми патронами. Пострадавших в результате нет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение в ходе дорожного конфликта на западе Москвы. Один из мужчин, находившихся в автомобиле Ford, выстрелил в водителя фургона. С места преступления виновники скрылись.