Мужчина получил огнестрельное ранение на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе дорожного конфликта в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел на Озерной улице. Один из мужчин, находившихся в автомобиле Ford, выстрелил в водителя фургона. Предположительно, выстрел был произведен из травматического пистолета. С места преступления виновники скрылись.

Позднее Ford был остановлен на Кутузовском проспекте. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по автомобилю в центре столицы. Водитель BMW несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в стекло другой машины, где в это время находились два человека. В результате инцидента никто не пострадал.

В январе мужчина устроил стрельбу около одного из домов на юге Москвы. Инцидент произошел возле дома на Ореховом бульваре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

