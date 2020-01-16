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Москва 24

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Происшествия

20:50

Трое детей пострадали при ссоре соседей в коммуналке в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое детей пострадали в результате конфликта в столичной коммуналке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлию Иванову.

По предварительным данным, вечером 16 января между соседями коммунальной квартиры произошла бытовая ссора, в ходе которой пострадали дети. Одна из девочек была доставлена в больницу. Отмечается, что в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

По факту травмирования детей проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в бане в подмосковном Клину погиб ребенок 2005 года рождения, еще один пострадал. Инцидент случился в деревне Аксеново.

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