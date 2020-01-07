Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми

Количество погибших в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", – сообщил источник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области погибли четыре человека, позднее число погибших увеличилось до шести.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за обогревательных приборов. Сейчас специалисты разбирают конструкции. По данным МЧС, пожар произошел около 05:00, его площадь достигла 240 квадратных метров.

До этого сообщалось, что при пожаре в Ярославской области в частном доме погибли трое детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения. Инцидент случился в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района.

