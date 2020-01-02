Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в городском округе Щелково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре, который произошел в квартире в городском округе Щелково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Щелково, поселок Монино, улица Маслова, дом 7", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что возгорание потушено.

Ранее четырех человек спасли при возгорании в квартире в центре столицы. Пожар на площади пяти квадратных метров произошел на седьмом этаже в доме на Гольяновской улице.