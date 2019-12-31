Ангар на площади 300 квадратных метров загорелся в Москве

Фото: moscow.mchs.ru

Ангар загорелся в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. Пожар вспыхнул в металлическом здании по адресу: улица Подольских Курсантов, дом 28.

В нем находились газовые баллоны. Отмечается, что произошло обрушение кровли. В пресс-службе добавили, что возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в гараже на территории частного дома в деревне Прокшино поселения Сосенское в ТиНАО. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.