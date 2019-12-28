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Москва 24

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Происшествия

08:29

Два человека погибли при пожаре в Щукине

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На северо-западе столицы в подсобном помещении одного из домов произошел пожар. В результате произошедшего два человека погибли, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

"В 5:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Авиационная, дом 77, корпус 2, где по предварительной информации, происходило загорание в подсобном помещении между 1 и минус 1 этажом 33-этажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания составила два квадратных метра, в результате пожара погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в районе Варшавского шоссе загорелся склад тканей. По данным спасателей, в сгоревшем складе находился цех по производству экокожи. Местные жители сообщали о громких хлопках во время пожара. Позднее стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

Пожар на складе тканей тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работали 70 единиц техники и более 220 человек личного состава.

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