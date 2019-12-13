Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар на Варшавском шоссе полностью ликвидирован в 16:39, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в пятницу, 13 декабря, на складе тканей на улице Подольских Курсантов. По сообщениям спасателей, в сгоревшем складе мог находиться цех по производству экокожи. Местные жители сообщали, что во время пожара были слышны хлопки, – стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

К 15:00 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 7 тысяч километров. В тушении пожара принимали участие более 120 спасателей, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра.

В ходе тушения пострадал сотрудник МЧС. Других пострадавших нет.

В районе места происшествия перекрыто движение автотранспорта. По информации столичного Центра организации дорожного движения, проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.