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Москва 24

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Происшествия

16:35

Очевидец рассказал о пожаре на юге Москвы

происшествия пожар

Пожар на складе на юге Москвы локализовали на площади 7 тыс квадратных метров

Очевидец Евгений Макаров сообщил об обрушении стены горящего склада на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Рухнула стена, и верхние надстройки тоже постоянно падали вниз. Пожар начался в районе часа дня. Первые две пожарные машины приехали в течение первых минут десяти. Подъехать к складу сложно, но еще сложнее попасть на территорию самой складской зоны. Сейчас все перекрыто, вся улица", – рассказал мужчина.

Возгорание произошло на складе тканей в районе Чертанова Центрального на улице Подольских Курсантов. Постепенно площадь пожара достигла 7 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Пожар на складе тканей в районе Варшавского шоссе тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работают 70 единиц техники, более 220 человек личного состава.

Движение транспорта перекрыли по улице Подольских Курсантов. Проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

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