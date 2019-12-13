Движение перекрыли в районе пожара на складе тканей

Пожар на складе тканей в районе Варшавского шоссе тушат два вертолета

Движение транспорта перекрыли по улице Подольских Курсантов, где горит склад тканей, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

Ранее сообщалось о затруднении движения по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

Пожар площадью 3000 квадратных метров произошел на складе тканей на Варшавском шоссе, доме 129, корпусе 2. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В горящем складе обрушилась кровля, в здании рухнули перекрытия. Внутри взрываются газовые баллоны. При тушении огня пострадал один пожарный.

К месту ЧП вылетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до пяти тонн воды.

По данным экстренных служб, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. На месте работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

Внутри находится трансформатор, поэтому на место вызвали специалистов Мосэнерго. Поскольку склад газифицирован, ожидается прибытие газовщиков.