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Происшествия

12:37

Склад тканей горит на Варшавском шоссе

происшествия пожар

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В столичном районе Чертаново Центральное вспыхнул пожар на складе тканей. Инцидент произошел по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

По предварительным данным, огнем охвачено 200 квадратных метров. Объявлен повышенный уровень сложности.

Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице подтвердили Агентству "Москва", что огонь полыхает в здании склада.

"Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, внутри горящего здания взрываются газовые баллоны.

"Внутри происходят взрывы газовых баллонов, произошли обрушения на площади 70 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

В районе пожара затруднено движение транспорта. В МЧС призвали водителей заранее выбирать пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике.

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