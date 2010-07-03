Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек

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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 16, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным областного управления Национальной полиции Украины, из-под завалов достали всех людей, которых считали пропавшими.

Возгорание произошло 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Людей эвакуировали из здания, всех пострадавших госпитализировали.

Спасатели локализовали возгорание на площади 4 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 65 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем, еще одна женщина скончалась в больнице.