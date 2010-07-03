Пожар произошел в колледже Одессы

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Пожар произошел на третьем этаже здания колледжа в Одессе. Об этом говорится в Facebook Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, существует угроза обрушения конструкций.

Уточняется, что из здания эвакуируют людей. К тушению пожара привлечены 65 пожарных и 16 единиц техники. В лечебные учреждения доставили девять человек.

Накануне пожар произошел в здании трехэтажного мебельного центра на площади 800 квадратных метров в Кемерове. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Его тушили 17 отделений пожарной охраны и пожарный поезд. В результате происшествия пострадали четыре человека

