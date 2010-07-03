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Происшествия

06:11

Пожар произошел на Троицкой ГРЭС в Челябинской области

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился на Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Возгорание охватило площадь порядка 100 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Известно, что в 3:15 пожарные подразделения выдвинулись на тушение возгорания на Троицкой ГРЭС. Пожару автоматически был присвоен третий ранг.

"Установлено, что произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе. На территории цеха работают звенья газодымозащитной службы, горит вертикальный кабель-канал на площади 100 квадратных метров, наблюдается сильное задымление", – сообщили в МЧС.

Уточняется, что из цеха самостоятельно выбрались восемь человек. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара участвуют 82 человека и 25 единиц техники. Согласно последним данным, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

"Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров. Изначально был обнаружен пожар на площади 100 кв. метров, в ходе тушения обнаружили возгорание еще в одном помещении", – передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Сообщается, что Троицкая ГРЭС является одним из наиболее мощных поставщиков электричества Южного Урала.

Ранее огонь охватил ангар на площади 12 тысяч квадратных метров в Петербурге. В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия был направлен дополнительный пожарный поезд.

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