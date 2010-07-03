При пожаре в мебельном центре в Кемерове пострадали четыре человека

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Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном центре в городе Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф.

"Всех спасатели вывели. Четверо нуждались в медицинской помощи, двое были доставлены в медучреждения, в токсикологию, отравление угарным газом, еще двое отказались ехать", – заявили представители медбригады.

Возгорание произошло в здании трехэтажного мебельного центра на площади 800 квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности. Пожар тушат 17 отделений пожарной охраны, в помощь которым направят пожарный поезд.

Ранее спасатели вывели из здания 8 человек. Бригады скорой и экстренной помощи продолжают работать на месте происшествия

