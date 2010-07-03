Загоревшийся в Санкт-Петербурге ангар полностью рухнул

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Ангар в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга, в котором произошел пожар, полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Ангар рухнул полностью", – сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы МЧС, ангар оказался охвачен огнем на площади 12 тысяч квадратных метров на юге Петербурга.

"В 02:13 поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 150×80 метров и высотой 15 метров произошел пожар", – рассказали в ведомстве.

Ранг пожара увеличили до номера 4. По последним данным, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар случился в жилом доме в квартире в ТиНАО. В результате происшествия один человек погиб. При этом пятерых пострадавших удалось спасти.