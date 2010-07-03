Человек погиб при пожаре в квартире в ТиНАО

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пожар произошел в квартире в поселении Краснопахорском в ТиНАО утром 2 декабря, сообщает Агентство "Москва". Погиб один человек. В то же время спасены пять человек.

Огонь в поселении Подсобного хозяйства Минзаг вспыхнул в 6:44. В квартире на четвертом этаже жилого дома горели личные вещи и мебель.

В 7:18 огонь на площади 30 квадратных метров локализовали, а в 7:22 полностью потушили. Спасатели вывели из здания 20 человек. Из них пятерых спасли с помощью автолестницы.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек и четыре единицы техники.

В воскресенье, 1 декабря, огонь охватил склад на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По неподтвержденным данным, в металлическом ангаре могли находиться газовые баллоны.

