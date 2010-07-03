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Москва 24

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Происшествия

04:11

Пожар охватил ангар на площади 12 тысяч квадратных метров в Петербурге

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ангар оказался охвачен огнем на площади 12 тысяч квадратных метров на юге Петербурга. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-служба МЧС.

"В 02:13 поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 150×80 метров и высотой 15 метров произошел пожар", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что охваченный огнем ангар находится в промзоне в складских помещениях.

"В 02:59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара", – уточнили в пресс-службе.

По последним данным, сведений о пострадавших не поступало. В свою очередь, ТАСС сообщает, что в данный момент спасатели проводят наращивание группировки.

"К месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники", – добавили в МЧС.

Ранее пожар случился в жилом доме в квартире в ТиНАО. В результате происшествия один человек погиб. При этом пятерых пострадавших удалось спасти.

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