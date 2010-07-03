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Москва 24

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Происшествия

02:19

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Возгорание случилось в квартире жилого дома в столичном районе Можайский. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

"По адресу: улица Кубинка, дом 3, корпус 2, пожарные оперативно ликвидировали возгорание в квартире на третьем этаже на площади около 5 квадратных метров", – проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что в результате происшествия был спасен один человек. Кроме того, имеется пострадавший.

"Из горящей квартиры был спасен один человек. До прибытия пожарных, к сожалению, один человек спрыгнул с балкона третьего этажа", – подчеркнули в ведомстве.

В МЧС отметили, что в настоящий момент спасенный и пострадавший переданы наряду скорой помощи. О их состоянии пока ничего неизвестно.

Ранее пожар случился в жилом доме в Приморье. Из здания были эвакуированы свыше 50 жильцов.

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