Два человека пострадали при пожаре в кабине грузовика в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека обратились за медицинской помощью после возгорания в кабине и прицепе грузового автомобиля в ТиНАО. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС по столице.

"Произошло возгорание в кабине грузового автомобиля, стоявшего под загрузку на территории складов. Возгорание в кабине и частично прицепе ликвидировано", – прокомментировали в пресс-службе.

Известно, что инцидент произошел в поселении Марушкинское. Пострадавшие ночевали в автомобиле, когда случилось возгорание. Отмечается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее огонь охватил здание автосервиса в Подольске. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сообщалось, что внутри горящего здания находились шесть автомобилей.