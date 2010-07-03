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Москва 24

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Происшествия

05:41

Пожар случился в жилом доме в Приморье

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Дальнереченске Приморского края. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось эвакуировать из здания более 50 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ГКУ региона по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.

Там сообщили, что сигнал о пожаре в пятиэтажном доме поступил в 4:43 во вторник, 10 декабря (21:43 9 декабря по московскому времени).

"Установлено, что в неэксплуатируемом бытовом помещении, расположенном на первом этаже, горит мусор. Наблюдалось сильное задымление с первого по пятый этажи. На месте пожара было сформировано звено газодымозащитной службы", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.

В 4:56 по местному времени пожар был локализован. В 4:59 спасатели сообщили о полной ликвидации возгорания. Его общая площадь составила 4 квадратных метра.

Ранее огонь охватил общежитие в Иркутской области. По последним данным, в инциденте никто не пострадал.

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