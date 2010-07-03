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Происшествия

07:16

Огонь охватил общежитие в Иркутской области – МЧС

происшествия пожар

Фото: МЧС России

Пожар произошел в здании общежития педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.

"На момент прибытия пожарного подразделения горение происходит на первом этаже, площадь уточняется. Из 600 проживающих на момент пожара было 7 человек, они эвакуировались самостоятельно", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что охваченное огнем здание деревянной постройки, имеет два этажа. На данный момент тушение пожара продолжается, на месте работают спасательные службы.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. О причинах возгорания пока неизвестно.

Ранее двухэтажное здание с автомойкой и кафе загорелось в Наро-Фоминске. Сообщалось, что площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.

Двухэтажное здание с автомойкой и кафе загорелось в Наро-Фоминске

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