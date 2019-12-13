Движение транспорта затруднено по Варшавскому шоссе в Москве из-за пожара на складе

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Движение автотранспорта затруднено по Варшавскому шоссе в Москве из-за возникшего пожара на складе и работы пожарно-спасательной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Затруднено движение по адресу: Варшавское [шоссе], дом 129, корпус 2, выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике", – заявили в ведомстве.

Пожар на складе на Варшавском шоссе возник в пятницу, 13 декабря, около 12:00. Согласно предварительной информации, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Также сообщается об обрушениях внутри здания.

На месте ожидают прибытия специалистов Мосэнерго, поскольку на складе начали взрываться газовые баллоны.

