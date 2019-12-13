Три человека погибли в пожаре в городском округе Раменское

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарным удалось ликвидировать возгорание частного жилого дома в городском округе Раменское Московской области. При этом во время разбора завалов были найдены тела трех погибших. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

"В деревне Чулково произошло возгорание частного жилого дома. Пожар ликвидирован, при разборе завалов найдены тела трех погибших", – сообщил источник.

По информации ТАСС, площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Кроме того, один из погибших – мужчина, еще двое – женщины.

Иные обстоятельства пожара на данный момент остаются неизвестными. Сейчас устанавливаются личности погибших.

Ранее четверо детей и двое взрослых стали жертвами возгорания частного доме в Алтайском крае. По факту происшествия следователи открыли уголовное дело.