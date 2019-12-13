Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Фото: сайт СУ СК РФ по Алтайскому краю

Шесть человек, включая четырех детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Алтайском крае. Об этом информирует сайт СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). При пожаре в Завьяловском районе погибли шесть человек, четверо из которых – дети", – сообщили в пресс-службе.

Известно, что огонь охватил частный жилой дом в селе Глубокое Завьяловского района.

По данным следственного комитета, в здании на момент возгорания находились шесть человек, четверо из которых дети. Все они погибли на месте.

К тушению пожара были привлечены силы МЧС. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причину возгорания, а также установить личности погибших в трагедии.

Ранее уголовное дело было открыто после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов". В результате инцидента один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести.