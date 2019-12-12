Возбуждено дело после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

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Следственные органы Северо-Западного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело будут рассматривать в соответствии со статьей 216 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", – заявили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. Возгорание случилось во время ремонтных сварочных работ на борту судна, в первом энергоблоке. В результате пожара к врачам обратились 12 пострадавших. Шесть человек на данный момент находятся в реанимации.

В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих погиб. "Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", – сказали в пресс-службе Северного флота.

Тяжелый авианесущий крейсер был передан Объединенной судостроительной корпорации на плановый ремонт в 2018 году. Для флота судно уникальное – это единственный авианосец на вооружении ВМФ России в своем классе.

