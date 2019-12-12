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Происшествия

17:14

Возросло число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

происшествия пожар

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Число пострадавших в результате пожара, охватившего крейсер "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, вновь увеличилось. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным издания, за медпомощью обратились 12 человек. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Кроме того, сообщается о троих людях, пропавших без вести. Шесть человек находятся в реанимации.

Пожар начался на авианесущем судне в четверг, 12 декабря. По словам руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева, возгорание произошло во время сварочных работ в первом энергоблоке.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" числится в составе ВМФ России единственным в своем классе. Судно было спущено на воду в 1987 году.

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