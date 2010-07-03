Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Возгорание произошло на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, горит первый энергоотсек. В настоящее время корабль находится на ремонте в доке", – сказал собеседник агентства.

По последним данным, площадь горения составляет около 120 квадратных метров. Принимаются меры по недопущению распространения огня. На место ЧП направлены восемь пожарных расчетов.

Также сообщается об одном пострадавшем. При этом ряд источников сообщает о троих пострадавших. Официальной информации по этим данным пока не поступало.

Ранее в ноябре два человека стали жертвами взрыва на танкере "Залив Америка" в Находке. На судне в момент взрыва находились 9 членов экипажа. В результате происшествия пожара на корабле не произошло.