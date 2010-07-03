Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS

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Российское судно с 33 членами экипажа на борту попало в шторм на западе Норвегии и подало сигнал SOS, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное управление службы спасения Норвегии.

Как отмечается, российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. По предварительным данным у судна произошла остановка двигателя.

Вертолет службы спасения облетел судно. На данный момент туда выдвигаются спасательные катера. Экипаж смог частично запустить двигатели.

Ранее сообщалось, что корабль с российскими моряками на борту загорелся в порту Ульсан в Южной Кореи. Когда грузовой корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов, там произошел взрыв, а за ним последовал пожар. Всего на борту было 25 человек – все они иностранцы. Помимо россиян, там были граждане Филиппин. Огонь распространился на другое судно, где находился 21 человек.

Российский траулер "Бухта Наездник", горевший почти сутки у причала норвежского города Тромсе, опрокинулся и лег на дно. Все 29 членов экипажа были эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД России, нет.

