Российское судно загорелось в Норвегии

В порту Брейвика в муниципалитете Тромсе в Норвегии загорелось российское промысловое судно.

"Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление", – говорится в Twitter местного отделения полиции.

Телеканал NRK уточняет, что речь идет о судне под названием "Бухта Наездник". На борту нет моряков. На соседних участках эвакуируют людей.

По данным открытых источников, судно принадлежит ПАО "Мурманский траловый флот". Траулер построен в 1991 году в Норвегии, основной объект промысла – треска, пикша. Средняя численность экипажа – 46 человек.

