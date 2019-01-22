Восемь спасенных после пожара на танкерах являются гражданами Турции

Фото: ТАСС/KerchFM

Восемь из 12 спасенных моряков с горящих танкеров в Керченском проливе являются гражданами Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство Турецкой Республики в Новороссийске.

Также в дипломатическом ведомстве добавили, что тела погибших пока не опознаны.

Танкеры "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в 15 милях к югу от крымского мыса Такиль. Танкеры перевозили сжиженный газ. Пожар на судах до сих пор не потушен.

По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек, 12 были спасены, судьба еще 9 человек неизвестна. Как сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре, российские корабли продолжают поиски. Также сообщалось, что шансов найти выживших моряков с горящих танкеров в Керченском проливе нет. Поэтому операция переведена из спасательной в поисковую.

Главный редактор газеты "Морские вести России" Анатолий Кузнецов считает, что судна находились на незаконной якорной стоянке. Вероятней всего, они занимались нелегальной перевалкой топлива.