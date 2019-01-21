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21 января, 22:29

Буксиры Черноморского флота направлены для оказания помощи горящим судам

происшествия

21 января, 22:29

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Для оказания помощи горящим в районе Керченского пролива судам направлены спасательные буксирные суда Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС.

"Для оказания помощи танзанийским танкерам "Маэстро" и "Канди", терпящим бедствие в северной части Черного моря, направлены спасательные буксирные суда Черноморского флота буксир "Николай Муру" и "СБ-739", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов при пожаре в Черном море.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек. Спасатели обнаружили 11 тел, еще трое моряков, вероятно, утонули, уточнил источник агентства.

Пожар произошел на двух кораблях, следовавших под флагом Танзании. Суда "Маэстро" и "Кандий" загорелись во время перегрузки топлива.

СК возбудил уголовное дело после гибели людей на двух судах в Керченском проливе

происшествия

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