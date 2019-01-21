Два судна загорелись в районе Керченского пролива

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. По предварительным данным, на одном из судов прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", – сообщили агентству в пресс-службе.

Как сообщает РИА Новости, спасатели извлекли из воды тело погибшего моряка. Троих человек удалось спасти.