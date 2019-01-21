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21 января, 21:53

СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре на судах в Черном море

происшествия пожар

21 января, 21:53

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Фото: www.kerch.fm

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов при пожаре в Черном море. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Черного моря", – сказано в сообщении ведомства.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек. Спасатели обнаружили 11 тел, еще трое моряков, вероятно, утонули, уточнил источник агентства.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара на судах в районе Керченского пролива выросло до десяти человек. Удалось спасти 14 пострадавших, их отвезут в больницы Керчи.

Пожар произошел на двух кораблях, следовавших под флагом Танзании. Суда "Маэстро" и "Кандий" загорелись во время перегрузки топлива. На борту первого корабля было 17 человек, а на "Маэстро" – 14 человек. Все они были гражданами Турции и Индии. Уточнялось, что пожар на судах не повлиял на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

происшествия пожар

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