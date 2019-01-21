Число жертв пожара на судах в районе Керченского пролива выросло до 10 человек

Десять человек погибли в результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива. Еще 14 моряков удалось спасти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Пострадавших отвезут в медицинские учреждения Керчи, уточнил представитель Росморречфлота. Спасательная операция продолжается.

Как заверил директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, пожар на судах не повлиял на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. В пресс-службе Новороссийского морского торгового порта также рассказали, что после ЧП проход к порту заблокирован не был. Суда свободно заходят и в порт Керчи, отметил источник в портовых структурах.

Два корабля под флагом Танзании загорелись 21 января в районе Керченского пролива. Уточняется, что пожар на судах "Маэстро" и "Кандий" произошел во время перегрузки топлива. В момент ЧП на борту "Кандия" находились 17 человек, включая девять граждан Турции и восемь граждан Индии. На борту "Маэстро" было 14 человек. Из них семеро – граждане Турции и семеро – граждане Индии. Россиян среди экипажей кораблей нет.