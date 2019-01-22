Названа вероятная причина пожара на судах в Черном море

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Сгоревшие вблизи Керченского пролива танкеры "Кандий" и "Маэстро" находились на незаконной якорной стоянке. Вероятней всего, они занимались нелегальной перевалкой топлива, пишут "Известия".

Возможную версию ЧП озвучил главный редактор газеты "Морские вести России" Анатолий Кузнецов, пояснивший, что подобная деятельность не запрещена и часто применяется. "Это небезопасно и неправильно", – уточнил эксперт.

По словам Кузнецова, такие операции лучше производить в портах. Однако судовладельцы предпочитают экономить. Кроме того, по его утверждению, якорной стоянкой нельзя называть место, где в международных водах судно бросило свой якорь, так как оно никем не контролируется.

Пожар на танкерах, унесший жизни 11 человек, произошел 21 января. Среди погибших нет россиян. Спасти удалось 14 пострадавших, их отвезут в больницы Керчи.

Также стало известно, что операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет. Об этом заявили журналистам во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

Возгорание на судах не повлияло на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. После случившегося следователи завели уголовное дело.

