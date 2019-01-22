Названа вероятная причина пожара на судах в Черном море

Сгоревшие вблизи Керченского пролива танкеры "Кандий" и "Маэстро" находились на незаконной якорной стоянке. Вероятней всего, они занимались нелегальной перевалкой топлива, пишут "Известия".
Возможную версию ЧП озвучил главный редактор газеты "Морские вести России" Анатолий Кузнецов, пояснивший, что подобная деятельность не запрещена и часто применяется. "Это небезопасно и неправильно", – уточнил эксперт.
По словам Кузнецова, такие операции лучше производить в портах. Однако судовладельцы предпочитают экономить. Кроме того, по его утверждению, якорной стоянкой нельзя называть место, где в международных водах судно бросило свой якорь, так как оно никем не контролируется.
Пожар на танкерах, унесший жизни 11 человек, произошел 21 января. Среди погибших нет россиян. Спасти удалось 14 пострадавших, их отвезут в больницы Керчи.
Также стало известно, что операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет. Об этом заявили журналистам во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Возгорание на судах не повлияло на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. После случившегося следователи завели уголовное дело.
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до 11
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.