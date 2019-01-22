Шансов найти выживших с горящих в Черном море судов не осталось

Шансов найти выживших моряков с горящих танкеров в Керченском проливе нет. Поэтому операция переведена из спасательной в поисковую, сообщили утром во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что спасенных моряков и тела погибших в скором времени доставят в Керчь. "В пять утра буксир "Меркурий" принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь", – сообщил ТАСС представитель Росморречфлота. Операция затруднена из-за штормовой погоды.

Танкеры "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах в Керченском проливе, загорелись вечером 21 января в 15 милях к югу от крымского мыса Такиль. По информации СМИ, судна находились на незаконной якорной стоянке. Вероятней всего, они занимались нелегальной перевалкой топлива.



СК возбудил уголовное дело после гибели людей на двух судах в Керченском проливе

На судах продолжается пожар, они находятся на плаву. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта полагают, что взрыв произошел на одном из судов. Потом пожар перекинулся на другой танкер. Чтобы спастись, моряки прыгали за борт.

По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек, 12 были спасены, судьба еще 9 человек неизвестна. Восемь из 12 спасенных моряков с горящих танкеров в Керченском проливе являются гражданами Турции.

Возгорание на судах не повлияло на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. После случившегося следователи завели уголовное дело.