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00:42

Горящие в Черном море суда начали тушить

происшествия пожар

00:42

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Фото:www.kerchFM

Горящие суда со сжиженным газом на борту в Черном море могут взорваться. Об этом ТАСС сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

Как уточнили в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы, специалисты приступили к тушению пожара.

Сообщается, что поисково-спасательная операция будет вестись до тех пор, пока не найдут всех членов экипажа. Существует угроза взрыва газа.

Ранее сообщалось, что на борту судов находится сжиженный газ.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек. Спасатели обнаружили 11 тел.

Пожар произошел на двух кораблях, следовавших под флагом Танзании. Суда "Маэстро" и "Кандий" загорелись во время перегрузки топлива. На борту первого корабля было 17 человек, а на "Маэстро" – 14 человек. Все они были гражданами Турции и Индии.

происшествия пожар

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