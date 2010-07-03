Шесть человек погибли в Крыму из-за шторма

Шторм в Черном море у берегов Крыма унес жизни шестерых человек, сообщает "Интерфакс".
Стихия настигла юг полуострова, так называемую Большую Ялту. Одного погибшего достали из воды в Отрадном, еще двоих не могут пока извлечь из-за сильного шторма.
В районе замка "Ласточкино гнездо" погибли два человека, их также не могут достать. В районе Массандры мужчина погиб, катаясь на доске.
Еще шестерых человек спасли в море в разных регионах Крыма: четырех – в Ялте, по одному – в Алуште, Саках, Черноморском районе. Одного человека смыло с пирса, остальные купались в непогоду.
Отмечается, что МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму на 8–9 сентября.
5 сентября прогулочный катер "Камелот" перевернулся и затонул в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина в юго-восточном Крыму. В тот момент на борту судна находились 13 пассажиров и один член экипажа.
13 человек удалось спасти. Одну пассажирку – туристку 1959 года рождения из Ростовской области – искали почти сутки, она погибла. СК возбудил уголовное дело после инцидента с катером. Капитан судна был задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
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