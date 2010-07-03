СК возбудил дело после инцидента с катером в Крыму

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как у берегов Крыма затонул катер, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Судоводитель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Спасенных пассажиров и участников поисковой операции допросили в качестве свидетелей.

Подозреваемому планируют предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. По данным следствия, находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.

Кроме того, по данным источника в силовых структурах региона, на борту катера было на одного пассажира больше, чем положено. Он также добавил, что задержанный капитан судна является его владельцем.

ЧП произошло накануне. В 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом на юго-востоке Крыма затонул прогулочный катер "Камелот".

На борту судна находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасены 13 человек. Один человек считается пропавшим без вести. Это женщина 1959 года рождения из Ростовской области. Спасатели продолжают ее поиски. Они ведутся на море по течению от Судака до бухты Бугас. Также идут работы на побережье.

В поисковой операции задействованы 27 спасателей и семь единиц техники. К поискам также присоединятся водолазы спецотряда из Симферополя.