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08:43

Поиски пассажирки с затонувшего катера у берегов Крыма продолжились

происшествия

08:43

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Спасатели продолжили поиски пассажирки затонувшего в районе побережья юго-восточного Крыма прогулочного катера, сообщает РИА Новости.

Поиски возобновились с раннего утра пятницы. Они ведутся на море по течению от Судака до бухты Бугас. Также идут работы на побережье.

ЧП произошло накануне. В 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму затонул прогулочный катер "Камелот".

На борту судна находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасены 13 человек. Одна женщина считается пропавшей без вести.

В поисковой операции задействованы 27 спасателей и семь единиц техники. К поискам также присоединятся водолазы спецотряда из Симферополя.

Директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко накануне сообщил, что помощь медиков спасенным не понадобилась.

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происшествия

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