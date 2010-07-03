Катер наехал на купавшегося человека в Красногорске

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме в Красногорске.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС, инцидент произошел около улицы Согласия.

На мужчину совершило наезд малоломерное судно. Состояние потерпевшего не уточняется.

Ранее пассажирские теплоходы столкнулись на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме.