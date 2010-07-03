Фото: телеграм-канал "112"

Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о судах "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород". Корабли получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.

ЧП произошло на 99-м километре канала.