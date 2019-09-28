Танкер с российскими моряками загорелся в Южной Корее

10:17 (обновлено 28.09.2019 11:47)
10:17
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Фото: телеграм-канал Life Shot
Корабль с российскими моряками на борту загорелся в порту Ульсан в Южной Кореи, сообщает ТАСС.
Когда грузовой корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов, там произошел взрыв, а за ним последовал пожар.
Всего на борту было 25 человек – все они иностранцы. Помимо россиян, там были граждане Филиппин. Пострадали девять человек. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек. Уточняется, что все люди спасены.
Спасатели предприняли меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание дальнейшего распространения огня. Причины пожара неизвестны.
Консульство РФ в Южной Корее подтвердило, что на борту было девять россиян. Информация о том, пострадали ли россияне, уточняется. Само судно является филиппинским, а его экипаж – интернациональным.
15 августа пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта" немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел на рейде порта Дуала (Республика Камерун).
Восьмерых людей похитили, среди них оказались трое россиян. Это старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Помимо них, там были украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.
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