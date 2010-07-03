В МИД заявили о захвате пиратами троих россиян

Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна, сообщает РИА Новости.
По данным МИД РФ, 15 августа в районе порта Дуала неизвестные атаковали принадлежащее датской компании Ультрабалк грузовое судно Мармалайта. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
По предварительным данным, нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
Уточняется, что сотрудники внешнеполитического ведомства в Камеруне находятся в контакте с местными властями и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению россиян. Власти Камеруна выясняют обстоятельства произошедшего.
Это не первый подобный случай с российскими гражданами. Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Похитители забрали с собой шесть человек.
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